XV de France : Le drame qui a bouleversé sa vie...

Pierrick Levallet

Actuel manager du XV de France, Raphaël Ibanez a connu une année 2022 particulièrement délicate. Après avoir perdu son meilleur ami lors d’une sortie en kayak, l’ancien international français a appris que son fils avait un cancer en décembre. Et cette nouvelle, vécue comme un véritable choc, a totalement bouleversé sa vie.

L’année 2022 a été particulièrement éprouvante pour Raphaël Ibanez. En décembre, l’actuel manager du XV de France a appris que son fils Matéo avait une leucémie aiguë, à à peine 22 ans. Et Raphaël Ibanez n’a pas oublié le moment où la nouvelle a frappé sa famille. Il s’est d’ailleurs livré sur le cancer de son fils.

«On a bien failli le perdre»

« Il a passé les deux premières semaines en réanimation. On a bien failli le perdre, ce grand gaillard d’1m94... Aucun parent n’est préparé à ce genre de douleur et rapidement, on est entrés dans le groupe des aidants, des accompagnants » a confié l’ancien international français (98 sélections) dans un entretien pour Midi Olympique. Deux ans et demi plus tard, son fils est en rémission. Matéo Ibanez a même reçu le feu vert pour reprendre le rugby, lui qui évoluait dans le club de Blagnac. Au passage, il a été major de sa promotion à l’Insa, une école d’ingénieurs à Toulouse. Raphaël Ibanez a de quoi être soulagé après ce « choc total ».

«J’ai failli aussi y rester»

Ce n’est pas le seul drame qui a touché Raphaël Ibanez cette année-là. En avril 2022, le manager du XV de France a assisté à la disparition de son meilleur ami Fabrice Labarrière lors d’une sortie en kayak. Emporté par le courant, ce dernier s’était retrouvé bloqué sous un rocher par un amas de branche. « J’ai vu mon meilleur ami se noyer sous mes yeux. J’ai failli aussi y rester » a indiqué Raphaël Ibanez.