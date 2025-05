Antoine Dupont : Le joli cadeau à ses fans !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont, éloigné des terrains suite à une blessure, s’est lancé dans un nouveau projet culinaire il y a peu avec l'ouverture de "Chez Jean", un restaurant familial. Pour promouvoir le lieu, la star du XV de France propose à ses fans un jeu concours sur les réseaux sociaux, avec à la clé un joli bon d’achat.

Victime d'une rupture d'un ligament croisé de son genou droit lors de la victoire du XV de France en Irlande le 8 mars dernier, de quoi l’écarter des terrains pendant de longs mois, Antoine Dupont a pu se changer les esprits quelques semaines après avec l’ouverture de son restaurant, racheté avec son frère Clément, baptisé Chez Jean en honneur de leur père.

Antoine Dupont propose un jeu à sa communauté

Antoine Dupont n’hésite pas à profiter de sa notoriété pour faire de la publicité à travers ses réseaux sociaux. Ce vendredi, la star du XV de France a notamment partagé un jeu concours pour permettre à l’un de ses abonnés de remporter un bon d’une valeur de 250€ valable pour deux personnes. « Et si cette année, vous offrez à vos proches un moment de détente et de gourmandise ? », peut-on lire sur l’image.

« Le restaurant a connu un grand succès dans les années 90 et 2000 »

Les fans d’Antoine Dupont ont jusqu’au 13 mai pour tenter leur chance. Un moyen de faire connaître un peu plus le restaurant, avec l’objectif de lui faire rencontrer le même succès que par le passé. « Le restaurant a connu un grand succès dans les années 90 et 2000. C’était un lieu très vivant. Il y avait la bonne cuisine traditionnelle en haut, au village avec les grands-parents, et un peu plus de fantaisie ici. D’ailleurs, je ne suis pas sûr que mon grand-père aurait validé tout ce que mon père servait ici », confiait le mois dernier Clément Dupont, le frère d’Antoine, à La Nouvelle République des Pyrénées.