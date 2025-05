Ntamack : L’idée de Galthié qui a viré au fiasco !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis qu’il a été nommé sélectionneur XV de France, Fabien Galthié a su ramener un vent frais dans le rugby français. Les Bleus sont désormais l’une des meilleures équipes du monde, en témoigne le récent sacre lors du Tournoi des VI Nations. Mais voilà que Galthié n’a pas connu que des réussites depuis qu’il est à la tête du XV de France. Un échec est notamment à noter avec Romain Ntamack.

Deux des plus grands talents du rugby français, Romain Ntamack et Matthieu Jalibert sont en concurrence pour un même poste au sein du XV de France, à savoir celui de demi d’ouverture. Il ne peut donc y avoir qu’un seul heureux élu, mais voilà qu’il y a quelques années maintenant, Fabien Galthié avait réfléchi à l’idée d’associer le Toulousain et le Bordelais. Un projet qui avait notamment été confié à Laurent Labit, mais ce duo Ntamack-Jalibert a été un échec complet.

« L’idée, c’était d’avoir nos meilleurs joueurs sur le terrain »

Sur le papier, l’association entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack aurait pu être prometteuse. Un projet envisagé par Fabien Galthié à propos duquel Laurent Labit a expliqué pour Midi Olympique : « Il fut un temps où le « cinq-huitième », le deuxième ouvreur, était à la mode. C’était aussi une époque où le XV de France comptait plusieurs blessés majeurs au centre. Fabien Galthié nous avait donc demandé de réfléchir à associer deux joueurs alors au sommet de leur forme et de leur rugby. L’idée, c’était d’avoir nos meilleurs joueurs sur le terrain ».

« Ce n’était pas la bonne solution »

Au final, Matthieu Jalibert-Romain Ntamack, ça n’a pas fonctionné. Un échec à propos duquel Laurent Labit a expliqué : « Ce n’était pas la bonne solution. Le rugby international a changé et il faut avoir un milieu de terrain costaud. D’autre part, les meneurs de jeu d’aujourd’hui sont plus incarnés par le numéro 9, l’ouvreur et l’arrière que par le premier centre, comme cela était le cas il y a quelques années. Les associer ne fut donc pas productif : on ne se trouvait pas dans le jeu et surtout, on ne pesait pas assez au milieu du terrain ».