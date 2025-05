Antoine Dupont : Le transfert rêvé loin de Toulouse !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les États-Unis, pays hôte de la Coupe du monde de rugby 2031, affichent déjà leurs ambitions pour cet événement, visant à populariser la discipline sur leur territoire. Bill Goren, PDG de USA Rugby, s’est prononcé sur ses ambitions, rêvant notamment d'attirer des stars comme Antoine Dupont pour renforcer la visibilité de ce sport.

La Coupe du monde de rugby 2031 paraît encore loin, alors que les joueurs ont rendez-vous en Australie dans deux ans, mais les préparatifs sont déjà lancés par les États-Unis, le pays organisateur qui ne manque pas d’ambition pour cet événement qui aura pour but de faire connaître la discipline au plus grand nombre. Interrogé par le Daily Mail, Bill Goren, PDG de USA Rugby, a affiché ses ambitions en évoquant un « événement comme aucun autre ».

Les grandes ambitions des États-Unis pour son Mondial

« Nous avons six ans pour faire évoluer encore nos infrastructures. On parle d’événements où l’on peut faire entrer une scène sur le terrain pour un concert, puis la retirer avant le coup d’envoi », confie Bill Goren, rapporté par La Dépêche. Et pour parvenir à ses fins en 2031, USA Rugby prévoit de se montrer actif dans un futur proche, envisageant notamment d’organiser des matchs du Tournoi des Six Nations sur le sol américain. Des stars de la discipline, comme Antoine Dupont, seraient également convoitées avant 2031.

Un rêve nommé Antoine Dupont ?

La tête de gondole du XV de France a déjà visité à plusieurs reprises les États-Unis récemment durant son temps libre, rencontrant notamment Lionel Messi, qui a pris la direction de Miami pour la fin de sa carrière. Antoine Dupont pourrait-il suivre les traces du champion du monde de football ? La Major League Rugby en rêve, visiblement, une hypothèse déjà évoquée il y a peu en France. « Être le symbole du futur aux États-Unis, par rapport à la Coupe du monde 2031, je trouve que ça a un sens incroyable, confiait Denis Charvet le mois dernier, au micro de RMC. Être le pionnier, aller les aider à grandir, je trouve ça formidable. J’aimerais que plein de joueurs français y aillent. On peut penser à Antoine Dupont, dans sept ans, en fin de carrière, aller aider cette nation à grandir ».