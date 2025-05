La fortune refusée pour Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En l’absence d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou, le Stade Toulousain peut compter sur Paul Graou pour occuper le poste de demi de mêlée. Arrivé en 2022 d’Agen, le joueur de 27 ans aurait toutefois pu ne plus être là aujourd’hui. En effet, Graou aurait fait l’objet d’une grosse offre de l’UBB, déclinée par le principal intéressé, resté donc à Toulouse avec son ami Antoine Dupont.

Forcément, en jouant au même poste qu’Antoine Dupont et dans la même équipe, on doit se contenter de quelques miettes. Une situation que connait Nolann Le Garrec avec le XV de France, mais à ses yeux, c’est loin d’être un problème. « C’est compliqué d’évoluer au même poste qu’Antoine Dupont, considéré comme le meilleur joueur du monde ? Ce n’est pas dur parce qu’on apprend beaucoup de choses tous les jours. Antoine est une locomotive qui tire tout le monde vers le haut », avait expliqué le joueur du Racing 92.

Graou à Toulouse grâce à Dupont !

Du côté du Stade Toulousain, c’est Paul Graou qui était jusqu’à peu dans l’ombre d’Antoine Dupont. Mais voilà que compte tenu de la blessure de la star du XV de France, ça a donné sa chance à l’ancien joueur d’Agen de jouer les premiers rôles au sein de l’équipe d’Ugo Mola. Graou prend ainsi la lumière à Toulouse, club qu’il a d’ailleurs rejoint grâce à… Antoine Dupont, son ami depuis plusieurs années. « Toulouse lui cherchait une doublure. C’est Antoine qui a dit à Ugo Mola : il y a un neuf à Agen qui n’est pas trop dégueulasse. Il peut faire la maille », a révélé le père du Toulousain.

La proposition de l’UBB refusée

Tandis que certains n’auraient pas accepté ce rôle de doublure préférant un poste de numéro 1, Paul Graou a donc lui accepté de débarquer au Stade Toulousain. Et voilà qu’il a même refusé de sortir de l’ombre d’Antoine Dupont malgré des propositions financières plus intéressantes. En effet, selon les informations de Sud Ouest, Graou aurait pu rejoindre l’UBB, où on voulait en faire le successeur de Maxime Lucu tout en lui proposant plus d’argent qu’à Toulouse. Une proposition refusée par celui qui est donc resté au Stade Toulousain, où il peut actuellement briller en l’absence d’Antoine Dupont.