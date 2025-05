Une star du XV de France a envie «de se faire Romain Ntamack», ça va chauffer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, l'Union Bordeaux-Bègles affronte le Stade Toulousain en demi-finale de Champions Cup, un match aux airs de revanche alors que la bande à Yannick Bru avait été humiliée par ce même adversaire l’an dernier en finale de Top 14. Aux yeux du journaliste Christophe Cessieux, la formation girondine sera particulièrement revancharde, à commencer par Matthieu Jalibert.

Ce dimanche à 16h, l'Union Bordeaux-Bègles accueille le Stade Toulousain en demi-finale de la Champions Cup, au Matmut Atlantique, un rendez-vous pour lequel Ugo Mola sera privé de certains de ses meilleurs éléments, à commencer par Antoine Dupont, absent plusieurs mois, mais également Thomas Ramos, blessé, ce qui n’est jamais arrivé depuis 2017 et le début de leur association toulousaine. Romain Ntamack, lui, sera bien là. Journaliste à RMC, Christophe Cessieux estime que l’UBB sera revancharde après l’humiliation subie l’an dernier en finale du Top 14 face à Toulouse (59-3).

« Cette défaite a complètement changé l'âme de cette équipe »

« Si tu perds demain, et de manière assez lourde, là tu vas vraiment commencer à douter et tu te diras que tu n’y arrives pas lors des matchs importants. Je pense que cette défaite de l'UBB contre le Stade Toulousain compte encore de manière positive, Yannick Bru s’est appuyé là-dessus pour ne commettre les erreurs de l’année dernière, à savoir un manque de turnover, une équipe-type exceptionnelle qui manquait de fond et de banc, il a réussi en s’appuyant sur cette défaite à complètement changer l'âme de cette équipe », a confié Christophe Cessieux, estimant que Matthieu Jalibert devrait particulièrement se montrer motivé pour le rendez-vous.

« Tu crois qu’il n’a pas envie aujourd’hui de se faire Romain Ntamack sur le terrain ? »

« Ils arrivent avec l’envie de revanche. Tu ne crois pas que Matthieu Jalibert, qui a été humilié par le staff du XV de France durant tout l’hiver, on lui a dit ‘mon gars, tu n’as même pas ta place, il y a un, deux, trois ouvreurs toulousains devant toi’, tu crois qu’il n’a pas envie aujourd’hui de se faire Romain Ntamack sur le terrain ? Lui montrer que le taulier, c’est lui, et pas Ntamack ? », poursuit Christophe Cessieux. Réponse ce dimanche.