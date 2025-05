Ntamack tire la sonnette d’alarme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, c’est une place en finale de la Champions Cup qui se joue entre l’UBB et le Stade Toulousain. Tenante du titre, la formation d’Ugo Mola doit bien évidemment faire sans Antoine Dupont pour cette rencontre. Face à eux, les Toulousains auront Matthieu Jalibert, Maxime Lucu et compagnie, et il y aurait de quoi s’inquiéter selon Emile Ntamack.

Même sans Antoine Dupont, le Stade Toulousain est toujours en course pour réaliser le doublé Top 14-Champions Cup. Pour cela, il faudra cependant l’emporter ce dimanche face à l’UBB en demi-finale de la Coupe d’Europe. La formation bordelaise a d’ailleurs de sérieux arguments à faire valoir pour tenter de faire tomber la bande dirigée par Ugo Mola. Une menace à propos de laquelle Emile Ntamack a lancé un avertissement dans des propos accordés à France Bleu.

« Ils se rapprochent »

« Cette saison c’est la bonne pour l’UBB ? Ils se rapprochent. Le parcours de l'UBB, aujourd'hui, est à montrer en exemple. Mais je pense qu'ils se sont forcément inspirés du grand frère, des Toulousains. Laurent Marty ne l'a jamais caché. Il était pro-Toulousains aussi au départ. On voit aussi Yannick Bru aujourd'hui, qui est un entraîneur qui est passé pendant longtemps au Stade Toulousain. On trouve beaucoup de similitudes, on trouve du panache dans le jeu. L'an dernier, ils sont arrivés en finale du Top14. C'était quelque chose d'extraordinaire, une première pour le club. Cette année, forcément, pour eux, accéder à une finale de Coupe d'Europe, ce serait déjà un pas supplémentaire de franchi », a d’abord expliqué le père de Romain Ntamack.

Avantage encore au Stade Toulousain ?

L’ancien joueur du Stade Toulousain a également confié à propos de cette menace représentée par l’UBB : « Encore un temps d’avance pour Toulouse dans la détection et la formation ? C'est vrai que Toulouse, nous, on a toujours été sur ce format-là. La formation, elle existait déjà à notre époque. On a connu des générations où spontanément, en fin de saison et pendant la saison, on a fait rentrer des jeunes qui s'appelaient Poitrenaud, Michalak ou Jeanjean et qui ont fini champions de France. Et on disait mais c'est quoi cette jeunesse ? Et avant eux, il y avait d'autres joueurs et il y en a toujours eu. Notre travail consiste à garder cette identité forte de formation et de jeu à la toulousaine, spectaculaire, mais surtout efficace. Et puis, je pense que c'est un rugby qui colle à ce qu'on est, à ce qu'on aime voir ».