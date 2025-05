Antoine Dupont : Son jumeau annoncé à Toulouse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gravement blessé au genou lors du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont va manquer de nombreux mois de compétition. Une absence bien évidemment fâcheuse pour le Stade Toulousain, qui doit faire sans son demi de mêlée. En remplacement de Dupont, Ugo Mola peut compter sur Paul Graou et visiblement, il n’y aurait pas de grandes différences avec la star du rugby français.

Depuis 2022, Paul Graou est dans l’ombre d’Antoine Dupont au Stade Toulousain. Mais voilà qu’en ce moment, le demi de mêlée peut prendre la lumière. En effet, en l’absence de la star du rugby français, sévèrement touchée au genou, Graou a l’occasion de montrer son talent et de porter la formation d’Ugo Mola vers les succès. Bien évidemment, le niveau de l’ancien joueur d’Agen n’est pas à la hauteur de celui d’Antoine Dupont, mais voilà qu’il s’en rapprocherait tout de même, les deux joueurs étant similaires.

« Je trouve même qu'ils se ressemblent »

Le Stade Toulousain est donc passé d’Antoine Dupont à Paul Graou au poste de demi de mêlée. Toutefois, il n’y aurait pas une grande différence entre ces deux profils. En effet, pour L’Equipe, Paul Pimienta, joueur de Brive et proche d’Antoine Dupont, a fait savoir concernant Paul Graou : « Antoine, il en a raté des matches, et Paul, à chaque fois, répond présent. C'est dur et injuste aussi. Il a prouvé, Paul... C'est un bosseur. Je trouve même qu'ils se ressemblent. Ils sont physiques, ils gagnent des duels, Paul possède une longue passe, un bon jeu au pied ». Une comparaison d’ailleurs validée par Jean-Frédéric Dubois, ancien entraîneur de Graou à Montauban : « Il joue un peu de la même manière ».

« Depuis qu'Antoine est blessé, il se met un peu plus de pression »

Paul Graou aurait donc le niveau pour pallier parfaitement l’absence d’Antoine Dupont. Mais voilà que la blessure de ce dernier pourrait avoir mis la pression sur sa doublure. « Depuis qu'il est arrivé à Toulouse, il a énormément progressé, dans sa gestion du jeu, dans sa prise d’initiatives. Mais je trouve que depuis qu'Antoine est blessé, c'est une impression, il se met un peu plus de pression, qu'il est moins fluide. Il n'est plus le second, il n'est plus la doublure, et ce rôle lui allait bien. Il était excellent. Peut-être qu'il se pose un peu plus de questions, qu'il a perdu un peu de confiance, comme contre Toulon, match durant lequel il s'est un peu trompé », a expliqué Jean-Frédéric Dubois, manager de Dax.