Antoine Dupont : Le carton annoncé pour son remplaçant !

Si le Stade Toulousain veut remporter à nouveau la Champions Cup et ainsi conserver sa couronne, il faudra se débarrasser de l’UBB ce dimanche en demi-finale. Un choc franco-français pour lequel Ugo Mola devra bien évidemment faire sans Antoine Dupont, blessé au genou. Pour pallier cette absence, le Stade Toulousain peut compter sur Paul Graou, qui pourrait faire un gros match face à l’UBB.

Depuis quelques semaines, le Stade Toulousain n’est pas épargné par les blessures. Mais bien évidemment, celle qui a fait le plus parler est celle d’Antoine Dupont. Face à l’Irlande lors du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, le demi de mêlée s’est blessé au genou. Verdict : rupture des ligaments croisés et une absence de plusieurs mois. Pour Toulouse, cette blessure d’Antoine Dupont arrive au plus mauvais des moments puisqu’il y des trophées à aller chercher. Ainsi, c’est sans sa star que la formation toulousaine va jouer sa demi-finale de Champions Cup ce dimanche contre l’UBB.

« Le fait de jouer contre une équipe française peut l’aider »

En l’absence d’Antoine Dupont, c’est Paul Graou qui enfile le costume de titulaire au poste de demi de mêlée du Stade Toulousain. Faut-il alors s’inquiéter pour lui face à l’UBB ? Pas sûr. En effet, pour L’Equipe, Pierre-Henry Broncan, manager de Brive, a expliqué concernant Graou : « Je le connais bien Paul, ma femme aussi d'ailleurs. Comme elle est prof de sport, elle l'a eu comme élève, à Auch. C'est quelqu'un de brillant. Il est ingénieur INSA... Il a eu une maturité tardive, je parle de rugby. Je pense que le fait de jouer contre une équipe française peut l'aider. Ça fait moins Coupe des champions... Et puis, il a la chance de pouvoir évoluer derrière un pack exceptionnel qui te bonifie tous les ballons. Ça fait trois ans qu'il joue dans cette équipe, et je suis persuadé qu'il a la confiance de ces partenaires qui n'ont aucune appréhension à l'idée de jouer avec lui ».

Dupont et Graou « se ressemblent » !

Paul Graou a semble-t-il tout du remplaçant parfait d’Antoine Dupont. Il faut dire que les deux joueurs auraient le même profil. C’est ce qu’a expliqué Paul Pimienta : « Antoine, il en a raté des matches, et Paul, à chaque fois, répond présent. C'est dur et injuste aussi. Il a prouvé, Paul... C'est un bosseur. Je trouve même qu'ils se ressemblent. Ils sont physiques, ils gagnent des duels, Paul possède une longue passe, un bon jeu au pied ».