Romain Ntamack blessé, le retour à l'hôpital est décidé

Romain Ntamack traverse une saison mouvementée, ponctuée de blessures répétées. Dernier coup dur en date : une commotion subie lors du match contre Toulon. Toujours fragilisé par une rupture du ligament croisé survenue il y a un an et demi, l’international français a d’ores et déjà prévu de repasser sous le bistouri pour tourner définitivement la page.

La saison de Romain Ntamack est décidément bien difficile. Alors que le Stade Toulousain a largement remporté le match contre Toulon sur la pelouse du Vélodrome samedi, l’international français a rapidement quitté ses coéquipiers, dès la 19e minute, après avoir subi une commotion cérébrale sur un choc avec son coéquipier François Cros. « Romain a pris un coup à la tête et il n'a pas réussi le protocole commotion. Il était un peu groggy et sonné. Maintenant, il va très bien mais il va suivre le programme habituel dans ce genre de cas », a réagi après la rencontre Laurent Thuéry, entraîneur de la défense.

« Je n'ai que 25 ans mais j'enchaîne les blessures »

Une galère de plus pour Romain Ntamack, qui a déjà dû s’absenter cette saison pour une blessure au mollet droit ou à cause de sa suspension décidée après son plaquage haut lors du premier match du Tournoi des Six Nations avec le XV de France. Plus dérangeant encore, l’international tricolore ne s’est pas encore totalement remis de sa rupture du ligament croisé du genou droit survenu à l’été 2023, l’empêchant de disputer la Coupe du monde quelques semaines plus tard. « Je n'ai que 25 ans mais j'enchaîne les blessures. J'essaie de profiter de mes temps d'arrêt pour m'améliorer. Je me suis renforcé, mais je sens que je ne suis pas encore revenu à mon potentiel maximum. J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou », confiait-il en mars dans les colonnes de L’Équipe.

Romain Ntamack va de nouveau se faire opérer

Des « petits bouts de cartilage » qui vont obliger Romain Ntamack à repasser par la case opération comme l’explique La Dépêche du Midi ce lundi. Ce n’est pas une surprise puisque le joueur avait lui même indiqué qu’il n’avait pas le choix. « Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine. Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question », avait-il expliqué à L’Équipe, avec l’espoir de tourner une bonne fois pour toute cette page de sa carrière.