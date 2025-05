Dupont - Ntamack : Grande nouvelle après le désastre ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Stade Toulousain s’est racheté. Quelques jours après son élimination en demi-finales de Champions Club, les champions de France, toujours sans Antoine Dupont, ont humilié Toulon ce dimanche. Une réaction de champion de la part de la bande à Romain Ntamack, déterminé à prendre sa revanche sur l’Union Bordeaux-Bègles.

La réaction du Stade Toulousain était attendue après son élimination surprise face à l’UBB en Champions Club dimanche dernier. Et les champions de France ont réussi leur mission en battant aisément Toulon (16-50) au Vélodrome. Une victoire qui intervient presque un mois après celle en Champions Club (18-21). Pour Christophe Cessieux, la défaite en Coupe d’Europe devrait lui faire le plus grand bien durant cette fin de saison.

Le Stade toulousain s'est reveillé

« La défaite en Champions Club peut rester dans les têtes, mais de manière positive. La réaction d’Ugo Mola est celle d’un mec qui ne lâche rien. Le Stade Toulousain n’a pas l’habitude de perdre, surtout dans ce genre de match. Ça provoque une réaction épidermique de la part d’Ugo, il est encore en colère de ce qu’il s’est passé la semaine dernière. Et je suis sûr que tout au long de la semaine, il a harcelé ses joueurs. La réaction, on l’a vu hier » a confié le journaliste de RMC.

« Une défaite qui va leur faire du bien »

Contrairement à Toulon, le Stade Toulousain est parvenu à se relever. Malgré l’absence d’Antoine Dupont, le club a désormais les yeux rivés sur l’UBB, son plus sérieux rival en championnat. « Je voulais faire le parallèle entre Toulon et Toulouse. Toulon, qui avait perdu en quarts de finale face à Toulouse, s’est totalement liquéfié. On sent qu’ils ont morflé après cette défaite. Ils n’ont pas réussi à rebondir à l’inverse de Toulouse. Tu sens que le mental fait qu’ils sont repartis aujourd’hui vers les sommets. C’est une défaite qui va leur faire du bien. Ils n’auront qu’une envie : taper Bordeaux en finale du championnat » a lâché Cessieux durant les Grandes Gueules du Sport. Enfin des bonnes nouvelles à Toulouse.