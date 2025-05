Antoine Dupont, la «colère» qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Privé d’Antoine Dupont, le Stade toulousain s’est fait éliminer de la Champions Cup par l’UBB le 4 mai dernier (35-18). Les hommes d’Ugo Mola ont néanmoins relevé la tête ce samedi contre le RC Toulon (16-50). Mais malgré la victoire de son équipe, le coach toulousain a fait savoir qu’il avait encore l’élimination de la Champions Cup en travers de la gorge.

Le Stade toulousain a renoué avec le succès ce samedi soir. En déplacement au Stade Vélodrome, les hommes d’Ugo Mola se sont imposés largement contre le RC Toulon (16-50). Mais le coach de 51 ans a encore l’élimination de la Champions Cup en travers de la gorge. Privé d’Antoine Dupont, le Stade toulousain s’est fait sortir par l’UBB en demi-finale le 4 mai dernier (35-18). Et Ugo Mola avoue que son agacement n’est pas encore redescendu.

«On n’a pas le droit de montrer un visage comme ça»

« On a encore quelques démons à sortir dans les semaines qui vont venir, parce qu’on n’a pas le droit de montrer un visage comme ça. Même si on a fait bonne figure la semaine dernière, on avait besoin de remettre les choses dans l’ordre. À 15 contre 14, le fait de tenir le ballon, de tenter, de jouer, d’oser et d’être plus audacieux... Ce sont des choses que nous n’avons pas faites la semaine dernière. On ne va pas y rester des années mais ça ne fait que conforter ma colère » a pesté l’entraîneur du Stade toulousain dans des propos rapportés par La Dépêche.

«Il faut qu’il y ait plus jusqu’à la fin»

« Malheureusement, la semaine dernière, nous n’avons pas su trouver les bonnes clés. Mon discours n’a très certainement pas été à la hauteur de l’événement. On va continuer de se remettre en question parce qu’il ne faut pas qu’il y ait une réaction épidermique et plus rien derrière. Il faut qu’il y ait plus jusqu’à la fin. Il reste trois matchs de championnat, peu importe qu’on soit déjà en demi-finale, ce qu’on veut, c’est finir premiers » a ensuite ajouté Ugo Mola. Les coéquipiers d’Antoine Dupont sont prévenus.