Romain Ntamack, la déclaration d'amour

En dehors des terrains de rugby, Romain Ntamack ne peut vivre sans musique. En interview pour L'Equipe, le centre du Stade toulousain a avoué ne pas être en mesure d'être dans le silence à son domicile et fait toujours tourner un fond musical chez lui. Bercé par Eminem pendant sa jeunesse, Ntamack est toujours féru de rap et notamment de Damso grâce à qui il peut communiquer son amour à son propre fils. Explications.

Avec Antoine Dupont, il est la grande star du Stade toulousain... mais aussi du XV de France. Romain Ntamack, fils de l'ancien professionnel Emile Ntamack, a baigné dans le hip-hop depuis sa plus tendre enfance. En interview pour L'Equipe la semaine dernière, le centre de 26 ans révélait que son père ne cessait de lui faire écouter Eminem. Le rappeur de Detroit animait d'ailleurs les trajets de voiture de la famille Ntamack. « Lose Yourself ? La chanson iconique d'Eminem. J'adore le rythme, j'aime bien les paroles. Quand tu l'écoutes, tu as envie de te lever, de faire plein de trucs. J'aime vraiment beaucoup cette chanson. Mon père l'écoutait tout le temps dans la voiture ».

«Il fait parler son fils à un moment donné dans la chanson»

« Mon père ? Il avait toujours les derniers albums. J'ai vraiment été bercé par Eminem et depuis je l'écoute tout le temps ». Voici le témoignage que livrait Romain Ntamack au quotidien sportif. Père d'un enfant à son tour, le centre du Stade toulousain essaie de faire perpétuer cette tradition hip-hop avec son propre fils. Toutefois, Ntamack fils n'est pas dans la même branche de rap que Ntamack père. Bercé par le gangsta rap d'Eminem, Romain Ntamack privilégie le rap plus mélancolique de Damso et plus particulièrement le titre Deux toiles de mer auquel il s'identifie.

« J'aime bien le rap où quand tu l'écoutes, tu comprends ce qui est dit, c'est clair, tu sais ce qu'il raconte. Entre Nekfeu et Damso, ce sont deux styles différents, mais ce sont vraiment deux rappeurs que j'aime beaucoup. Cette musique je l'ai choisi parce que Deux toiles de mer, il fait parler son fils à un moment donné dans la chanson ».

«Elle me rappelle aussi mon fils. Je l'aime bien celle-là, j'essaie de lui faire écouter aussi»

Romain Ntamack a par ailleurs fait un lien direct entre Deux toiles de mer et son petit garçon en entretien pour L'Equipe. « Je l'écoute plus souvent depuis que j'ai un fils aussi donc elle me rappelle aussi mon fils. Je l'aime bien celle-là, je l'écoute souvent et j'essaie de lui faire écouter aussi ». Une preuve d'amour d'un père à un fils.