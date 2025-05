Antoine Dupont, la catastrophe qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Privé d’Antoine Dupont, gravement blessé pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, le Stade toulousain s’est fait éliminer de la Champions Cup par l’UBB le week-end dernier (35-18). Les hommes d’Ugo Mola ont désormais rendez-vous avec le RC Toulon ce samedi soir. Mais à Toulouse, l’élimination semble avoir du mal à être digérée.

«Je pense qu’on est passés à côté»

« On perd une demie de Coupe d’Europe face à une très grande équipe. Il faut quand même saluer la performance de l’UBB. Nous, quand on regarde le match, quand on se regarde un peu dans le miroir, je pense qu’on est passés à côté. Alors Bordeaux nous a aidés à passer à côté avec ses qualités, mais nous, que ce soit staff, coachs et joueurs, je pense qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait. Donc c’est bien de l’analyser, la digérer et surtout travailler fort pour finir cette saison du mieux possible » a d’abord expliqué l’entraîneur de la défense du Stade toulousain dans des propos rapportés par La Dépêche.

«Il faut retrouver de l’appétit, de l’engagement»

« Il a manqué d’énergie, il a manqué d’enthousiasme offensif et défensif. On prend des essais qui sont évitables. Alors, ils sont très très bons en face, ce n’est pas la question, mais on n’a pas tout fait pour se mettre dans les dispositions de ne pas les prendre. Il faut retrouver de l’appétit, de l’engagement. [...] Il faudra répondre sur les bases de notre sport, qui sont l’engagement, faire les choses simples du mieux possible et mettre de l’enthousiasme. Il faut que ça transpire de notre match » a ensuite ajouté Laurent Thuéry. Sans Antoine Dupont, les hommes d’Ugo Mola vont vite devoir relever la tête.