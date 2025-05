Antoine Dupont : Le coup de fil de «rêve» !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont ayant été gravement blessé avec le XV de France lors du Tournoi des VI Nations, le Stade toulousain a du trouver un moyen de le remplacer. Ugo Mola a ainsi misé sur la jeunesse en plaçant sa confiance en Simon Daroque. Le joueur de 19 ans a d’ailleurs avoué avoir vécu un rêve après le coup de fil du coach toulousain.

Ces derniers semaines, une malédiction a frappé le Stade toulousain. Pendant le Tournoi des VI Nations qu’il disputait avec le XV de France, Antoine Dupont s’est gravement blessé au genou. Le demi de mêlée ne sera pas de retour sur les terrains avant le mois d’octobre. Dans la foulée, c’est son remplaçant Ange Capuozzo qui s’est blessé. Afin de ménager le plus possible Paul Graou pour les grandes échéances, Ugo Mola a alors décidé de miser sur la jeunesse. L’entraîneur du Stade toulousain a passé un coup de fil au jeune Simon Daroque pour lui annoncer sa titularisation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de 19 ans ne s’y attendait pas.

«C’est incroyable»

« C’était irréel, un rêve. Quand on grandit en regardant les Dupont ou Ramos, se retrouver à leurs côtés, c’est incroyable. Être appelé, c’est une chose. S’y installer, c’en est une autre » a-t-il confié dans des propos rapportés par Quinze Mondial. Ce coup de fil n’a pas été qu’un symbole. Simon Daroque a pu montrer sa maturité, mais aussi sa capacité à répondre aux exigences du haut niveau. Il s’est d’ailleurs également livré sur ses premiers pas dans le vestiaire du Stade toulousain.

«J’étais un peu sur la réserve»

« Quand je suis entré dans le vestiaire pour la première fois, j’ai forcément été impressionné, parce que ce sont des joueurs que, pour certains, je regarde depuis que je suis tout petit. Lors des premiers entraînements, j’étais un peu sur la réserve. C’est complètement décalé, d’un coup tu t’entraînes avec des joueurs que tu voyais à la télé ! » a-t-il fait savoir. L’avenir s’annonce en tout cas radieux pour Simon Daroque.