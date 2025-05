Antoine Dupont : L'ex d'Iris Mittenaere annonce un clash !

Amadou Diawara

Après avoir participé à l'émission Danse avec les Stars avec Iris Mittenaere - son ex, qui vit actuellement une idylle avec Antoine Dupont - Anthony Colette est au casting de la saison 4 des Traitres. Alors qu'il s'est lancé sur Twitch, le danseur professionnel a révélé qu'il avait eu un clash avec Francis Huster, un autre candidat du programme de M6.

Anthony Colette s'est révélé aux yeux de la France sur TF1. En effet, le jeune homme de 30 ans était un personnage récurrent de Danse avec les Stars. D'ailleurs, Anthony Colette a beaucoup fait parler de lui lorsqu'il faisait équipe avec Iris Mittenaere. Durant la saison 9 de DALS, le danseur professionnel a même eu une relation amoureuse avec la Miss France et Univers 2016. Mais aujourd'hui, ils ont tous les deux refait leur vie. D'une part, Iris Mittenaere est en pleine idylle avec Antoine Dupont, star du XV de France. D'autre part, Anthony Colette est en couple avec Giulia Caillaud, ancienne maquilleuse de Danse avec les Stars.

Une clash entre Anthony Colette et Francis Huster

Non retenu pour la saison 14 de Danse avec les Stars, Anthony Colette passe désormais sur M6. En effet, l'ex d'Iris Mittenaere est un candidat de la quatrième édition des Traitres. Alors que Francis Huster - acteur, qui a notamment joué dans Le Diner de Cons - est également au casting de l'émission, Anthony Colette a révélé qu'il avait eu un clash avec lui.

«Une fois, le ton est un peu monté»

« Francis n'empêche, vous rigolez, mais Francis, il s'est peut-être trompé plein de fois, il était peut-être parfois pour des gens insupportables, même si moi, il m'a toujours fait rigoler... Une fois, le ton est un peu monté, mais une fois. Moi, je l'adore, et alors... Bah oui, il a raison. Et Francis, pourquoi on le voit autant dans l'émission ? Eh bien parce qu'il enquête ! Même s’il se trompe, il enquête ! Avec ce qu'il peut avoir, ce qu'il peut entendre, ce qu'il peut observer, ses raisonnements, son égo... On a tous un égo, on est humain, moi le premier j'en ai ; et alors ? Tu enquêtes ! C'est normal. Et tu te trompes, tu te trompes... Mais si personne n'enquête... », a avoué Anthony Colette dans son Colette Morning Show sur Twitch.