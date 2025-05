Romain Ntamack, le gros coup de gueule

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Star du Stade toulousain au même titre qu'Antoine Dupont pour sa part blessé aux ligaments croisés du genou droit depuis deux mois, Romain Ntamack a subi une élimination en demi-finale de Champions Cup avec les siens la semaine dernière. Un échec qui a fait trembler les murs au vu de la discussion franche révélée par Matias Remue. Objectif remobilisation au Vélodrome ce samedi !

Dimanche dernier, ce fut une formation du Stade toulousain grandement remaniée en raison des nombreuses blessures dont celle d'Antoine Dupont qui se dressait face à l'Union Bordeaux-Bègles. Tenants du titre de la Champions Cup, les hommes d'Ugo Mola se sont inclinés au stade de la demi-finale (35-18). Fin de l'aventure européenne pour Toulouse qui se focalise à présent sur le Top 14.

«On s'est dit les choses franchement»

Championne de France en titre, l'équipe toulousaine joue gros ce samedi soir à Marseille. Dans l'antre de l'OM à l'Orange Vélodrome, le Stade toulousain se mesure au Rugby club toulonnais. Affrontement entre le leader du Top 14 et le 3ème afin de sécuriser une place dans le top 2 synonyme de qualification directe en demi-finale du championnat. Il y a un mois de cela, en quart de finale de Champions Cup, le coup de patte de Thomas Ramos avait sauvé le Stade toulousain (21-18), mais l'arrière du XV de France est blessé au mollet.

Matias Remue va pallier son absence au Vélodrome et a avoué qu'une discussion sévère s'était déroulée entre les différentes parties après l'élimination en Champions Cup contre l'UBB. « Il y avait de la déception, mais avec les joueurs et le staff, on s'est dit les choses franchement pour basculer sur l'objectif Top 14 ».

«Si on se regarde dans le miroir, on est passés à côté»

Entraîneur de la défense du Stade toulousain, Laurent Thuery s'est lui aussi confié sur cet échec qui pourrait s'avérer positif pour la fin de saison dans l'hexagone de l'équipe de Romain Ntamack. « Si on se regarde dans le miroir, on est passés à côté. Il faut retrouver de l'appétit et de l'engagement. Travailler fort pour finir la saison du mieux possible. Il faut retrouver appétit et engagement. La semaine a été bonne, on a senti une réaction, mais il n'y a que le terrain qui nous dira si on a réagi ou non ». Le troisième-ligne Mathis Castro-Ferreira s'est pour sa part enflammé, comme L'Equipe l'a rapporté, pour ce choc au Vélodrome face au Rugby club toulonnais. « Toulon au Vélodrome, c'est un rendez-vous pour se remettre les idées en place et se qualifier pour la suite de la compétition ».