Antoine Dupont : Il raconte sa «première fois» !

Pierrick Levallet

Gravement blessé au genou en mars dernier lors du Tournoi des VI Nations qu’il disputait avec le XV de France, Antoine Dupont ne reviendra pas sur les terrains avant le mois d’octobre. Le Stade toulousain a alors misé sur le jeune Simon Daroque pour le remplacer le temps de sa convalescence. Et le joueur de 19 ans a raconté ses premiers pas dans le vestiaire d’Ugo Mola.

«C’est complètement décalé»

« Quand je suis entré dans le vestiaire pour la première fois, j’ai forcément été impressionné, parce que ce sont des joueurs que, pour certains, je regarde depuis que je suis tout petit. Lors des premiers entraînements, j’étais un peu sur la réserve. C’est complètement décalé, d’un coup tu t’entraînes avec des joueurs que tu voyais à la télé » a lancé Simon Daroque à Actu Rugby.

«Les mecs m’ont donné des conseils»

« Après quelques entraînements, je me suis hyper bien entendu avec Paul Graou. Comme on joue au même poste, on était proches sur les exercices, on était souvent ensemble. Les mecs m’ont donné des conseils, m’ont dit que si j’avais des questions par rapport à quoi que ce soit, ils étaient là pour m’aider » a ensuite ajouté le jeune demi de mêlée de 19 ans. Doté d’un grand potentiel, il pourrait finir par se faire une bonne place dans le groupe du Stade toulousain en attendant le retour d’Antoine Dupont.