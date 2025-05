Antoine Dupont, la déclaration d’amour inattendue !

Pierrick Levallet

Gravement blessé au genou avec le XV de France pendant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont manque au Stade toulousain. Si Ugo Mola s’est démené pour trouver un moyen de le remplacer, l’absence du demi de mêlée de 28 ans reste malgré tout conséquente. Pendant sa convalescence, Antoine Dupont a d’ailleurs reçu une déclaration d’amour assez inattendue.

Antoine Dupont va devoir attendre encore quelques mois avant de reprendre la compétition. Gravement touché au genou en mars dernier avec le XV de France pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne sera pas de retour sur les terrains avant octobre. Ugo Mola s’est alors creusé les méninges pour trouver un moyen de le remplacer. Mais l’absence d’Antoine Dupont reste malgré tout conséquente, et le Stade toulousain ne va pas le nier.

«C’est la quintessence du rugby à la toulousaine»

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le capitaine du XV de France fait l’unanimité, tant chez les supporters que chez les anciens joueurs. Antoine Dupont a d’ailleurs reçu une déclaration d’amour assez inattendue d’un certain Marius Garrigues, 105 ans. « Antoine Dupont ? Quand on regarde sa fiche, il n’a que des “+”. C’est la quintessence du rugby à la toulousaine, une vraie fierté » a expliqué celui qui a joué au Stade toulousain entre 1941 et 1947 dans des propos rapportés par La Dépêche.

«Je me serais régalé dans le rugby d’aujourd’hui»

« Le rugby a beaucoup changé : à mon époque, on insistait plus sur la défense. Il fallait d’abord être un bon plaqueur. C’est un international gallois, John, qui m’a appris à plaquer bas, aux chevilles. Offensivement, on misait déjà beaucoup sur la vitesse et j’adorais cela, je pense que je me serais régalé dans le rugby d’aujourd’hui » a également raconté le vétéran. Antoine Dupont devrait en tout cas être ravi d’apprendre qu’il fait rêver les plus jeunes, mais aussi les plus anciens.