Christophe Urios, sa nouvelle aventure

Actuellement à la tête de Clermont, Christophe Urios sera présent dans la ville de Labruguière dans le Tarn pour présenter son nouveau vin dans une brasserie. Agé de 59 ans, l'ancien rugbyman possède son propre domaine viticole en plein cœur de l'Occitanie. Une passion qui lui permet aussi de se vider la tête au cours d'une saison rythmée.

Entre le rugby et le vin, Christophe Urios est parvenu à trouver son équilibre. A la tête de Clermont, le technicien possède également un domaine viticole. Il peut donc se consacrer à son autre passion lors de son temps libre. En janvier 2025, Urios s’était prononcé sur son attrait pour l’œnologie.

Urios, expert en rugby et en vin

« Quand j’ai acheté ce domaine, on m’a dit que la vigne, le vin et tous les métiers du domaine viticole, c’est l’art de la patience. Sauf que je ne suis pas patient. Ce n’est pas du tout ma qualité première. Finalement, dans ce métier-là, la nature t’apprend à patienter. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Cela m’aide à prendre du recul dans mon quotidien, surtout quand les choses n’avancent pas aussi vite que je le voudrais. Mais quand je compare à l’année précédente, je me dis qu’on a progressé. Certes, on n’est pas encore des cadors, mais on est meilleurs qu’il y a un an. Alors, avançons, continuons à travailler et ça va venir » avait déclaré Urios.

Urios attendu dans une petite ville

Une passion qu’il partagera ce dimanche dans la brasserie "Les Copaings". Urios devrait se rendre à Labruguière pour présenter son vin. « Notre établissement achète déjà du vin au château et nous le proposons à la clientèle de notre restaurant. Par ailleurs, nous avions déjà rencontré son épouse Isabelle Urios lors d’une dégustation privée. Là, nous profitons du match de la veille Castres – Clermont pour organiser cette rencontre hors du commun » a expliqué le patron de la brasserie, Florent Gosset, à la Dépêche. A noter que la rencontre a été reportée à une date ultérieure en raison du décès brutal de Josaia Raisuqe.