Ntamack rejoint Dupont, «le groupe est meurtri»

Le Stade Toulousain a triomphé face à Toulon au Vélodrome avec un score impressionnant de 50 à 16, s'assurant une place en demi-finales du Top 14. Cependant, cette victoire est assombrie par la blessure de Romain Ntamack, victime d’une commotion cérébrale. Ugo Mola n’a pas caché sa frustration de voir un autre de ses joueurs rejoindre Antoine Dupont à l’infirmerie.

Le Stade Toulousain s’est largement imposé contre Toulon sur la pelouse du Vélodrome (50-16), lui permettant de décrocher son billet pour les demi-finales de Top 14 à trois journées de la fin. Mais la soirée n’a pas été parfaite pour autant, puisque le club a perdu Romain Ntamack, qui a dû céder sa place dès la 19e minute en raison d'une commotion cérébrale. L’international français rejoint ainsi l’infirmerie déjà bien remplie du Stade Toulousain, qui a notamment perdu Antoine Dupont mais aussi Peato Mauvaka.

« On perd encore du monde ce soir »

Si les nouvelles sont rassurantes concernant Romain Ntamack, Ugo Mola regrette malgré tout cette indisponibilité de plus, alors que Toulouse doit encore affronter le Racing 92, Lyon et Perpignan. « Ça fait quatre ou cinq saisons où il y a peu de trêves, peu de récupérations. Ce groupe est meurtri, on perd encore du monde ce soir. Mais il y a des comportements de joueurs de rugby qui me paraissent quand même assez incroyables », a confié l’entraîneur toulousain, rapporté par Rugbyrama.

« Ntamack était un peu groggy et sonné »

Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense toulousaine, a quant à lui donné des nouvelles de l’état de Romain Ntamack après le match. « Romain a pris un coup à la tête et il n'a pas réussi le protocole commotion. Il était un peu groggy et sonné. Maintenant, il va très bien mais il va suivre le programme habituel dans ce genre de cas, a-t-il expliqué. On va voir tout cela avec le docteur mais c'est un minimum de douze jours. Il y a également une semaine de vacances ensuite (celle de la finale de Champions Cup, NDLR), donc je pense qu'on va partir sur une bonne quinzaine de jours de repos pour lui ».