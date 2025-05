Romain Ntamack : La sortie qui met le feu aux réseaux sociaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Romain Ntamack a enflammé les réseaux sociaux après la défaite du Stade Toulousain face à l’Union Bordeaux-Bègles (35-18) en demi-finale de la Champions Cup. Ses déclarations, perçues comme arrogantes par certains, ont suscité un vif débat, un internaute allant même comparer l'attitude du joueur français à celle de Kylian Mbappé.

L’Union Bordeaux-Bègles tient sa revanche sur le Stade Toulousain ! Près d’un an après la claque reçue en finale de Top 14, la bande à Yannick Bru a remporté sa demi-finale de Champions Cup sur la pelouse du Matmut-Atlantique (35-18) et disputera le 24 mai prochain, du côté de Cardiff, sa première finale dans la compétition. Interrogé après la rencontre, Romain Ntamack a livré son analyse de la défaite des siens, estimant notamment ne pas avoir été « totalement dépassé » par l’UBB.

« Je n’ai pas l’impression d’être dépassé pour cette équipe de Bordeaux »

« Ils sont loin d’être au-dessus de nous. Mais aujourd’hui, ils ont été beaucoup plus réalistes que nous et c’est ce qui fait la différence. Ils sont en finale et pas nous », a réagi la star des Bleus sur France 2, avant d’en rajouter une couche en conférence de presse : « Honnêtement, je n’ai pas l’impression d’être dépassé pour cette équipe de Bordeaux. Mais ils récupèrent des ballons clés à des moments clés. C’est ce qui nous met dedans en ce moment-là. Le score, je pense, est lourd parce que ça ne reflète pas forcément le match. Mais encore une fois, ils ont été bien plus efficaces que nous. Ils ont été démoniaques à chaque fois qu’il a fallu marquer. »

Le « Mbappé du rugby »

Une sortie qui a fortement fait réagir les fans de rugby sur les réseaux sociaux. « Un égo surdimensionné », a notamment écrit un internaute qui décrit Romain Ntamack comme le « Mbappé du rugby ». « Il continue… va peut-être falloir qu’il travaille son ego ce mec non? », acquiesce un autre. « On s’en fout de si on a été dépassé ou non, au final on en prend 35 », ajoute un supporter du Stade Toulousain. « Reste humble t'as perdu ptit gars », a-t-on également pu lire sur X, en réaction à la déclaration du joueur. « Je lui ai cherché des excuses à chaud sur l'ITW sur le terrain. En conf de presse après la douche, c'est moyen », regrette un autre internaute.