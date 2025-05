Antoine Dupont provoque un «accident», «ça ne se reproduira pas»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’an dernier, l’UBB avait sombré face au Stade Toulousain en finale de Top 14 (59-3). Alors que les deux équipes se retrouvent ce dimanche (16h) en demi-finale de la Champions Cup, Denis Charvet estime que la claque infligée par Antoine Dupont et ses coéquipiers est de l’histoire ancienne pour l’équipe girondine.

L'Union Bordeaux-Bègles va-t-elle prendre une nouvelle claque face au Stade Toulousain ce dimanche au Matmut Atlantique, en demi-finale de la Champions Cup, ou l’heure de la revanche a-t-elle sonné ? L’an dernier, les hommes de Yannick Bru avait sombré en finale de Top 14 contre l’équipe d’Antoine Dupont, qui avait été l'auteur de deux essais puis élu homme du match (59-3). Pour Denis Charvet, consultant à RMC, l’humiliation subie l’an dernier ne risque pas de perturber l’UBB.

« Si je parle d’accident, c’est parce que ce n’est pas un match comme les autres »

« Non, c'est un accident. Si je parle d’accident, c’est parce que ce n’est pas un match comme les autres. Ils avaient pas mal de blessés, notamment Jalibert qui avait joué sur une jambe, c’est arrivé au mauvais moment, ils avaient laissé beaucoup de jus en demi-finale contre le Stade Français et surtout, ils ont fait le barrage. On sait que depuis six ans, le club qui est champion de France ne fait pas le barrage, c’est significatif. Pour avoir une chance de lutter en finale, il faut accéder directement en demi-finale. Donc c’est un accident », affirme Denis Charvet dans l'émission Les Grandes Gueules du sport.

« Ils sont en capacité de rivaliser »

« C’est une humiliation mais si tu as de la réflexion, tu te dis que c’est un accident et que ça ne se reproduira pas. Ça ne peut pas revenir, c’est comme ça, tu as un accident dans ta vie, il est arrivé. Depuis, tu as eu deux matchs derrière, même s’il n’y a pas les équipes types, ils ont gagné deux fois. Psychologiquement, ça veut dire qu'ils sont capables de les battre, poursuit Denis Charvet. Je pense que l’UBB a tout évacué, ils ont un meilleur effectif cette année, une meilleure équipe, et ils sont en capacité de rivaliser. Je ne dis pas qu’ils vont gagner, mais ils sont en capacité de rivaliser. »