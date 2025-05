Antoine Dupont : Le coup dur qui ne le rassure pas…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Diminué par les blessures, le Stade Toulousain affronte Bordeaux en demi-finale de la Champions Cup ce dimanche. Privé de son maître à jouer Antoine Dupont et de plusieurs cadres, le club toulousain mise sur la profondeur de son effectif. Malgré ces absences, Maxime Lucu refuse de s’enflammer.

C’est en étant amoindri que le Stade Toulousain se déplace à Bordeaux ce dimanche (16h), en demi-finale de Champions Cup. On le sait, Antoine Dupont sera absent de longs mois à cause d'une rupture du ligament croisé au genou droit contre l’Irlande, mais l’infirmerie toulousaine s’est récemment remplie avec les blessures de Blair Kinghorn, Peato Mauvaka et Thomas Ramos. Pour autant, Maxime Lucu a refusé de se montrer confiant à la veille d’affronter le Champion de France en titre.

« Ils ont deux voire trois équipes compétitives »

« Il ne faut pas en tenir compte, on sait la profondeur d'effectif qu'ils ont, ils l'ont montré toute la saison, a indiqué le joueur de l’UBB, rapporté par L’Équipe. Tout le monde va parler de leurs gros absents de cette semaine, notamment Thomas (Ramos) et Peato (Mauvaka) mais ce n'est pas forcément inquiétant pour eux. On sait quels joueurs les remplacent, ils ont deux voire trois équipes compétitives, il n'y a pas de débat là-dessus. Sur ces questions, il n'y a pas eu de propos. »

« Paul Graou n'est pas Antoine Dupont, mais en tout cas il apporte au jeu de Toulouse »

Interrogé sur l’absence d’Antoine Dupont, Maxime Lucu a tenu à souligner le niveau affiché par la doublure Paul Graou : « On sait son importance dans un groupe, ce qu'il amène, dans son jeu, notamment autour des rucks. Mais quand on voit ce que fait Paul Graou toutes les semaines, les saisons qu'il réalise... ce n'est pas Antoine Dupont, personne ne peut l'être, mais en tout cas il apporte au jeu de Toulouse. On sait qu'il va être un fer de lance de leur attaque, il faudra le cerner. »