Ntamack quitte les siens, l’annonce du Stade Toulousain

Le Stade Toulousain a dominé Toulon (50-16) au Vélodrome, assurant sa place en demi-finales du Top 14. Une victoire à laquelle a brièvement participé Romain Ntamack, contraint de quitter le terrain à la 19e minute après un choc involontaire. Bien que rassuré sur son état de santé, l'international français devra observer une période de repos d'au moins deux semaines.

Le Stade Toulousain n’a fait qu’une bouchée de Toulon (50-16) samedi, sur la pelouse du Vélodrome, lui permettant de valider son billet pour les demi-finales de Top 14 à trois journées de la fin. Une écrasante victoire à laquelle a brièvement participé Romain Ntamack, qui a dû quitter les siens à la 19e minute pour aller passer un protocole commotion, qui l’a empêché de faire son retour, après un choc involontaire avec son coéquipier François Cros.

« Il était un peu groggy et sonné »

Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense toulousaine, a apporté des précisions sur l’état de Romain Ntamack après la partie. « Romain a pris un coup à la tête et il n'a pas réussi le protocole commotion. Il était un peu groggy et sonné. Maintenant, il va très bien mais il va suivre le programme habituel dans ce genre de cas ». Si les nouvelles sont rassurantes, l’international français devra malgré tout se mettre en retrait provisoirement. « On va voir tout cela avec le docteur mais c'est un minimum de douze jours. Il y a également une semaine de vacances ensuite (celle de la finale de Champions Cup, NDLR), donc je pense qu'on va partir sur une bonne quinzaine de jours de repos pour lui », a ajouté Laurent Thuéry, rapporté par Rugbyrama.

« C'est beaucoup de boulot de se qualifier en demi-finale »

Le Stade Toulousain n’est de toute manière pas pressé après ce succès important qui lui garantit sa place en demi-finale. « On a encore quelques démons à sortir sur les semaines à venir, confiait l'entraîneur Ugo Mola après le match. On avait besoin de remettre les choses dans l'ordre. Le carton rouge nous a permis d'être plus ambitieux. C'est beaucoup de boulot de se qualifier en demi-finale. On va continuer de se remettre en question, pour qu'il y ait plus jusqu’à la fin. Ce qu'on veut c'est finir premier. »