Antoine Dupont - XV de France : Le nouveau coup dur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit durant le dernier Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont va encore louper plusieurs mois de compétition. Et il sera notamment absent pour le stage en immersion des Bleus chez lui à Toulouse fin mai, juste avant la tournée d’été en Nouvelle-Zélande. Un double coup dur pour la star du Stade Toulousain et des Bleus.

Le 8 mars dernier, alors que le XV de France allait s’imposer en Irlande dans le cadre du Tournoi des 6 Nations (27-42), Antoine Dupont avait vécu un calvaire durant ce match. Sorti en première période après avoir été touché au genou, le demi de mêlée et capitaine des Bleus annonçait lui même le verdict médical 24h plus tard sur son compte Instagram : rupture des ligaments croisés du genou droit. Et environ 9 mois d’indisponibilité pour Dupont, qui va encore vivre un moment frustrant fin mai…

Le XV de France débarque à Toulouse

En effet, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a choisi Toulouse pour passer quelques jours en immersion totale avec l’ensemble de son staff, entre le 27 et le 29 mai prochain. L’objectif est clair : sur place, Galthié souhaite vivre au rythme du Stade Toulousain, échanger les données avec le staff et préparer les prochaines échéances avec un match contre l’Angleterre (21 juin) et trois tests en Nouvelle-Zélande en juillet… En clair, il veut une plongée totale au sein du club d’Antoine Dupont. Et ce dernier, malgré son attachement fort avec le XV de France et le Stade Toulousain, devra se contenter du rôle de spectateur en raison de sa blessure.

Galthié annonce une immersion totale

Sur RMC Sport, Fabien Galthié s'est expliqué sur ce type d’immersion dans le clubs de province pour le XV de France : « On avait fait ça à Pau avant la tournée de novembre et à Toulon avant le Tournoi. En gros, la semaine se passe comme ça : en arrivant on fait un long débriefing sur la compétition passée. Puis on travaille sur la méthodologie de notre entraînement. Le club nous met à disposition 42 joueurs, avec leur équipe Espoir et on va tester les modules d’entraînement. Ça dure une demi-journée, avec vidéo. Ensuite on passe une autre demi-journée avec le staff, où on présente les données qu’on a étudiées, comme si on les affrontait et la stratégie qu’on appliquerait », détaille le sélectionneur du XV de France. Tout un programme donc, qui se fera sans Antoine Dupont qui risque d’être frustré vu son statut particulier au sein des deux équipes.