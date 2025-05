XV de France : Fabien Galthié boude «le meilleur du monde» !

Axel Cornic

Le poste de numéro 10 a été sujet à débat au XV de France, surtout avec l’absence de Romain Ntamack. Car si tout le monde voyait Matthieu Jalibert prendre les rênes de l’attaque, Fabien Galthié a finalement décidé de replacer Thomas Ramos, pourtant arrière de formation, à l’ouverture. Et ça n’avait pas manqué d’alimenter les tensions…

C’est un véritable problème de riche. Pendant une longue période, on se demandait qui aligner au poste de numéro 1 au XV de France, avec le titulaire qui changeait régulièrement. Mais désormais, on se demande plutôt comment Fabien Galthié fait pour trancher, tant le niveau est élevé entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, sans oublier le très polyvalent Thomas Ramos.

« Ce n’est pas le plus grand défenseur du monde, mais... » C’est l’ouvreur toulousain qui semble avoir assis sa supériorité, avec Galthié qui penche clairement plus pour lui. Et ça n’a pas toujours été facile à vivre pour Jalibert, avec notamment quelques clash à l’automne 2024 ou encore tout récemment lors du 6 Nations 2025. Pourtant, pour Jacques Brunel il est difficile de se passer d’un joueur comme lui. « Ce n’est pas le plus grand défenseur du monde. Il n’impacte pas en faisant reculer les types. C’est lié à son gabarit et à sa position sur le terrain. Mais ce n’est pas un mec faible en défense » a expliqué l’ancien sélectionneur du XV de France, auprès d’Actu.fr.