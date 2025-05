Antoine Dupont et le XV de France, la révolution qui fait du bruit !

Une grande première attend Antoine Dupont et le XV de France la saison prochaine, avec un match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations programmé un jeudi soir. Une décision prise notamment à cause de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver 2026, mais qui ne semble pas vraiment ravir les fans du ballon ovale.

Si les plus optimistes misent sur l’automne, on pourrait bien devoir attendre jusqu’à l’année prochaine pour voir Antoine Dupont avec le XV de France. Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, le demi de mêlée se soigne actuellement et va notamment assister de loin à la fin de saison en Top 14. Son retour pourrait bien se faire pour le 6 Nations 2026, dans des circonstances pourtant assez surprenantes.