Romain Ntamack, la grosse vente au Stade Toulousain !

La rédaction

Romain Ntamack et plusieurs stars du Stade Toulousain participent à une vente solidaire de leurs crampons, customisés par Rémy Grosso. Cette opération, « Ma cause, mes crampons », reverse les bénéfices à des associations engagées dans la lutte contre le cancer, les droits des femmes, le soutien aux démunis et l’éducation par le rugby.

À Toulouse, les stars du rugby se mobilisent. Romain Ntamack, Thomas Ramos, Matthis Lebel ou encore Thibaud Flament figurent parmi les vingt-cinq joueurs et joueuses du Stade Toulousain ayant accepté de participer à une vente solidaire de leurs crampons, comme le rapporte le site Sportune. L'opération, baptisée « Ma cause, mes crampons », repose sur un principe simple : chaque participant choisit une association qui lui tient à cœur, et les bénéfices générés par la vente de leurs crampons seront intégralement reversés à ces causes via le Fonds de Dotation du club.

Des crampons personnalisés L’originalité de cette initiative réside également dans le design des crampons proposés. Chaque paire a été customisée par Rémy Grosso, ancien international français reconverti dans l’art. Le résultat : des pièces uniques, colorées, symboliques et résolument collectors. Pour garantir la transparence et le bon déroulement de la vente, la maison Marambat-de Malafosse, commissaire-priseur reconnue, supervise l’opération sur la plateforme en ligne de Drouot.