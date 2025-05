Ntamack annonce un héritage très spécial !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il fait aujourd'hui partie des joueurs majeurs du XV de France et du Stade Toulousain, Romain Ntamack a eu droit à un héritage très particulier de par ses parents, avec un père également ancien international de rugby et une mère professeur d'EPS. Le demi d'ouverture des Bleus s'est livré sans détour à ce sujet.

Pur produit issu du centre de formation du Stade Toulousain qu'il avait rejoint à l'âge de 5 ans, Romain Ntamack marche donc sur les traces de son père, Emile. Ce dernier avait porté les couleurs rouge et noir de 1988 à 1995, et compte également 46 capes avec le XV de France. D'ailleurs, dans un entretien qu'il avait accordé en août 2023 à Red Bulletin, Romain Ntamack explique en quoi les caractéristiques physiques et mentales léguées par son père et sa mère constituent un héritage très précieux dans sa carrière de joueur.

« Mon père et ma mère, des personnalités très complémentaires » « Grands-parents, parents, frères, oncle : toute la famille a fait ou fait du rugby, et a toujours été derrière moi. J’ai été, dès le début et tout au long de ma carrière, soutenu et encouragé. Ça nous a plutôt bien réussi avec Théo, mon petit frère. Être un Ntamack, ça veut dire avoir hérité des qualités de mon père mais aussi de ma mère (professeure d’EPS, ndlr), qui ont des personnalités très complémentaires. De mon père, je tiens les qualités physiques, de ma mère le mental, le fait de ne jamais rien lâcher. Et d’avoir toujours cette bienveillance avec mes partenaires et les personnes qui m’entourent », confie Romain Ntamack, qui a peaufiné sa connaissance du rugby dès son plus jeune âge avec son père Emile.