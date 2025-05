Une nouvelle pépite s’annonce au XV de France !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain a toujours été l’un des fournisseurs principaux de talents pour le XV de France, avec notamment Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos ces dernières années. Et le prochain prodige haut-garonnais arrive à grands pas, avec le jeune troisième-ligne Mathis Castro-Ferreira.

Quand Toulouse va bien, le XV de France aussi. La formation du Stade Toulousain a peut-être fourni à la sélection tricolore ses meilleurs représentants et c’est encore le cas aujourd’hui, avec évidemment le capitaine Antoine Dupont. Mais la nouvelle génération frappe déjà à la porte, avec un joueur qui a déjà commencé à se faire un nom en Top 14.

« L’étape d'après, c'est d'intégrer cette grande équipe de France »

Il s’agit de Mathis Castro-Ferreira, qui après avoir porté les couleurs du XV de France en U20, rêve de passer au niveau supérieur. « On se dit que, l’étape d'après, c'est d'intégrer cette grande équipe de France en sachant, bien sûr, qu'il y a une concurrence très forte, beaucoup de travail à accomplir pour pouvoir y arriver et pour, par la suite, espérer porter ce maillot et représenter suffisamment son pays » a confié le troisième-ligne de 21 ans.

« On me dit que ça va vite, mais c'est loin quand même »

Et l’un de ses objectifs pourrait bien être la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en Australie en 2027. « Ça peut être un moteur, oui. Après, voilà, c'est dans deux ans. On me dit que ça va vite, mais c'est loin quand même » a expliqué Mathis Castro-Ferreira. « Puis, comme je disais, il y a pas mal de concurrents. Donc, d'abord, c'est de se concentrer sur la tâche au sein du club, s'imposer ici parce que si on ne joue pas au club, on ne peut pas prétendre à monter avec la sélection nationale. Donc, d'abord, s'imposer ici, prouver qu'on peut jouer avec cette équipe. Et pour prendre la suite, pourquoi pas prétendre à monter avec l'équipe de France ».