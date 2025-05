Coup dur pour Romain Ntamack : Le craquage devant les caméras !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Romain Ntamack avait pris part à la large victoire du Stade toulousain la semaine dernière face au RC Toulon au Vélodrome (50-16). Toutefois, dans le cadre de la réception du Racing 92 au Stadium, Ugo Mola a été contraint de faire sans le centre forfait pour la rencontre. Une absence qui a coûté cher à l'équipe toulousaine défaite par les Franciliens. De quoi faire craquer le staff technique du pensionnaire de Top 14.

Intertitre 1

Il y a une semaine, le Stade toulousain signait un succès XXL à l'Orange Vélodrome face au RC Toulon. Les hommes d'Ugo Mola s'imposaient facilement sur le score de 50 à 16, leur permettant ainsi de rebondir après l'élimination concédée contre Bordeaux-Bègles en demi-finale de Champions Cup (35-18). Ce succès avait rassuré le coach toulousain qui tenait un discours élogieux envers ses troupes, réclamant la même envie et résultat face au Racing 92 la semaine suivante.

«Vous avez huit jours pour revenir avec un autre état d'esprit»

Toutefois, le dénouement de la rencontre de Top 14 entre le Stade toulousain et le club francilien s'est soldée par une victoire du Racing 92 au Stadium samedi soir (37-35). De quoi rendre fou de rage Ugo Mola qui, devant les caméras du diffuseur du championnat de France Canal+, n'a clairement pas mâché ses mots. « Avec l'engagement qu'on a pris dans la gueule, si on n'en met pas autant a minima... Pas un ballon pris, sept rucks perdus : les gars, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, faire toutes les soirées que vous voulez... Chacun se regarde, vous avez huit jours pour revenir avec un autre état d'esprit. Sinon, on donne le Championnat comme on a donné la Coupe d'Europe. Bonne soirée ! ».

«Le rendu nous donne un goût amer»

Entraîneur assistant des avants du Stade toulousain, Virgile Lacombe a souligné un sentiment d'amertume qui prédomine après la courte défaite de la bande de Romain Ntamack, forfait pour le choc contre le Racing 92 sur les terres toulousaines.

« Le rendu nous donne un goût amer. On ne peut pas sortir un match comme celui à Toulon la semaine dernière (victoire 16-50), avec beaucoup d'agressivité, d'énergie et de justesse, et se retrouver à faire ça à domicile la semaine d'après. Le rugby reste un sport de combat collectif et il y a eu trop de duels perdus ce soir (samedi), que ce soit dans les airs ou dans les rucks. Le jeu au sol, c'est la clé de beaucoup de matches de rugby. Avoir la capacité de conserver le ballon dans les rucks permet de mettre du rythme et de garder de la vitesse dans le jeu. Quand les ballons sont ralentis, on peut parfois s'en sortir, mais quand ils sont perdus, c'est beaucoup plus difficile ».