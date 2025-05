La vengeance de Christophe Urios !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il l'avait mauvaise. Christophe Urios était présent lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match vendredi et a rappelé avoir vécu un sale moment contre l'USA Perpignan en Catalogne au début de la saison de Top 14 (3-33). L'objectif pour cette seconde confrontation de la saison était clair pour le coach de l'ASM Clermont : monter une tout autre image et la mission a été accomplie ce samedi en Auvergne (31-13).

Vendredi, Christophe Urios était présent en conférence de presse avant la réception de l'USA Perpignan. L'occasion pour le coach de l'ASM Clermont de se remémorer de la déroute en Catalogne remontant à la fin du mois de septembre. Les hommes d'Urios s'étaient lourdement inclinés à Perpignan sur le score de 33 à 3. Un très mauvais souvenir pour lui. « Moi, en tout cas, je m’en rappelle oui, plus que les joueurs même. Parce qu’on a été battus dans tous les secteurs du jeu, notamment sur les rucks. Je n’ai toujours pas digéré cette défaite. On peut perdre les matchs, mais pas se faire écraser comme on s’est fait écraser à Perpignan. Je l’ai rappelé dès le lundi. Et pour ceux qui ont une mémoire visuelle, j’ai montré quelques images ».

«Il fallait qu'on joue pour l'honneur et je trouve que c'est ce qu'on a fait»

Finalement, l'USAP a été corrigée à son tour en terres clermontoises 31-13. Un résultat qui permet à l'ASM Clermont d'obtenir le bonus offensif dans ce sprint final du Top 14 et sa course au Top 6. Une copie ayant le mérite de rendre le sourire à Christophe Urios après le non-match de ses hommes à l'aller.

« Gagner avec le bonus, c'est évidemment important pour le top 6 et notre ambition, mais il faut qu'on soit au-dessus de ça. Aujourd'hui, on savait que l'USAP venait jouer pour sa survie et qu'elle serait donc présente dans la détermination. Nous, il fallait qu'on joue pour l'honneur et je trouve que c'est ce qu'on a fait. Même si on est loin de ce qu'on peut faire réellement, on a gardé le cap, à l'image du dernier essai qui nous permet de remplir l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir prendre les cinq points ».

«Je nous ai trouvé laborieux sur des secteurs qui sont censés être nos points forts»

Néanmoins, tout n'a pas été parfait du point de vue de Christophe Urios qui a même relevé quelques éléments plutôt laborieux à ses yeux.

« C'était un match de reprise pour nous. Je nous ai trouvé laborieux sur des secteurs qui sont censés être nos points forts, comme la conquête. On a eu quelques maladresses, notamment en première mi-temps où on a raté certaines bonnes situations. Cela ne nous a pas permis d'imposer ce que l'on voulait faire. On a aussi deux essais refusés qui ne nous permettent pas non plus d'engranger de la confiance. Il y a des secteurs qui ont été insuffisants : la conquête donc, mais aussi le jeu au sol, la discipline...».