Antoine Dupont, son successeur déjà connu ?

Axel Cornic

Depuis 2017, le Stade Toulousain profite du talent d’Antoine Dupont, même si actuellement il est blessé. Mais des nouvelles pépites émergent du côté des rouge et noir et c’est notamment le cas de Mathis Castro-Ferreira, troisième-ligne de 21 ans qui est en train de se faire une place dans l’équipe.

Considéré comme l’un des plus grands clubs de la planète, le Stade Toulousain est une véritable fabrique de talents. Si les Romain Ntamack ou Antoine Dupont attirent le feu des projecteurs, des nouvelles pépites ne manquent pas d’impressionner comme Mathis Castro-Ferreira. Révélation de la saison dernière, le troisième-ligne est en train de devenir l’un des joueurs à suivre en Top 14, avec des prestations très abouties.

Les Hautes-Pyrénées, gage de réussite ?

On aurait peut-être dû s’attendre à un tel succès, puisqu’il sort d’une excellente filière dans les Hautes-Pyrénées, comme Dupont ou encore Julien Marchand. Un lien forcément spécial avec le Stade Toulousain. « Tout jeune joueur de rugby rêve de porter un jour les couleurs du Stade Toulousain. De par son histoire, les joueurs qui sont passés, cette force qu'il y a au sein du club pour gagner des titres » confié Castro-Ferreira, dans un entretien accordé à RMC Sport.

« Depuis tout petit, je rêve de porter ces couleurs-là »

« Tout jeune joueur rêve de porter ces couleurs-là et encore plus dans la région où c'est un club qui la représente. Donc depuis tout petit, oui, je rêve de porter ces couleurs-là » a poursuivi Mathis Castro-Ferreira, qui rêve également d’aller plus haut, avec le XV de France. « On se dit que, l’étape d'après, c'est d'intégrer cette grande équipe de France en sachant, bien sûr, qu'il y a une concurrence très forte, beaucoup de travail à accomplir pour pouvoir y arriver et pour, par la suite, espérer porter ce maillot et représenter suffisamment son pays ».