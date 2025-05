Antoine Dupont, la revanche annoncée !

Axel Cornic

Blessé depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont espere retrouver le XV de France à l’automne, pour disputer le choc tant atendu face à l’Afrique du Sud le 8 novembre. Mais un autre rendez-vous de taille se dessne déjà pour les Bleus et leur capitaine, avec la sortie du calendrier du Tournoi des 6 Nations 2026.

Pour revoir Antoine Dupont avec le XV de France, il va falloir attendre. La star du rugby tricolore soigne actuellement une blessure au genou et n’a pas disputé le match du titre lors du dernier 6 Nations. Pour les plus optimistes, il pourrait revenir pour la tournée de novembre, même si certains expliquent qu’un retour en 2026 est plus facilement envisageable.

Dupont pourrait retrouver l’Afrique du Sud Car quelques rendez-vous très intéressants se profilent pour Dupont et le XV de France, avec notamment la réception de l’Afrique du Sud le 8 novembre prochain. La dernière fois que les hommes de Fabien Galthié ont croisé les Springboks au Stade de France, c’était lors du terrible quart de finale de la Coupe du monde 2023. A l’époque les Français étaient effondrés et ils pourraient prendre une petite revanche à l’automne, avec également mes Fidji et l’Australie au programme des Autumn Nations Series 2025.