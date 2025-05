Urios - Top 14 : Un gros renfort est annoncé, c’est inattendu

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Christophe Urios était satisfait samedi soir. Son équipe a remporté un match important face à Perpignan (31-13). Une victoire rendue possible par l’incroyable performance d’Irae Simone. Entré en cours de partie, l’ancien international australien de 29 ans a réalisé sa meilleure partie sous les couleurs jaunes et bleus, alors qu'il a débuté le match sur le banc.

Après le coup de sifflet final, Urios a tenu à féliciter celui qui était perçu, jusqu’ici, comme un remplaçant de luxe. « Irae a fait une belle rentrée, il a été décisif, c’est bien. Parce qu’on l’attendait. Depuis quelque temps, il joue un peu moins, il est remplaçant au poste de numéro 10 mais il couvre les deux postes, et aujourd’hui, il a quand même montré qu’au poste de centre, il était intéressant et différent » a déclaré le coach de Clermont dans des propos rapportés par Midi Olympique.

Irae déjà menacé ?

Son coéquipier Baptiste Jauneau l’a également félicité après son entrée fracassante. « Il nous a apporté sa détermination. Il voulait faire un gros match, rentrer à nouveau dans le groupe… mais on l’a beaucoup chambré, sur sa vitesse, mais ça, c’est autre chose (rires). Plus sérieusement, dès qu’il est rentré, il a apporté et cela s’est vu. Je suis très content pour lui. Franchement, je l’adore, ce mec. J’espère qu’il va continuer à nous apporter le plus longtemps possible » a-t-il lâché. Reste à savoir si cela sera suffisant pour bousculer la hiérarchie, alors que le retour d’Anthony Belleau serait imminent