Retour d’Antoine Dupont avec le XV de France : c’est décalé à cause des Jeux Olympiques !

Absent depuis le 8 mars dernier et sa grave blessure au genou, Antoine Dupont devrait retrouver le XV de France à l’automne prochain, avec notamment un choc très attendu contre l’Afrique du Sud. Mais le grand rendez-vous de la saison sera sans aucun doute le 6 Nations 2026, avec un match d’ouverture face à l’Irlande, au Stade de France.

L’hiver a été marqué par la victoire du XV de France au Tournoi des 6 Nations, mais surtout par la grave blessure d’Antoine Dupont. Touché au genou le 8 mars dernier, le capitaine français a dû faire une croix sur la fin de la saison et pour les plus optimistes, il ne sera de retour qu’à l’automne prochain. Et plusieurs grands rendez-vous l’attendent déjà…