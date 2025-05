Romain Ntamack, la grosse inquiètude

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Stade Toulousain est retombé dans ses travers. Sans Romain Ntamack et François Cros, le club entraîné par Ugo Mola s’est incliné à domicile face au Racing 92 samedi soir (35-37). Sur RMC, Denis Charvet se montre toujours rassurant, même si une bataille disputée face à La Rochelle se profile en demi-finales du championnat de France.

Le Stade Toulousain est toujours en convalescence. Quelques jours après une victoire écrasante au Vélodrome face à Toulon, le club d’Ugo Mola a rechuté face au Racing 92. Après la rencontre, Ugo Mola était en colère contre son groupe. « On ne va pas y rester mais ça ne fait que conforter ma colère. On va continuer à se remettre en question parce qu’il ne faut pas qu’il y ait une réaction épidermique et plus rien derrière » a confié le technicien.