Romain Ntamack, le gros coup de pression !

Pierrick Levallet

La défaite du Stade toulousain ce samedi contre le Racing 92 (35-37) n’a pas été spécialement bien reçue par Ugo Mola. Le coach de 52 ans n’a d’ailleurs pas caché son mécontentement après la partie. Dans le vestiaire, il n’a pas manqué de donner un gros coup de pression aux coéquipiers de Romain Ntamack.

Largement premier du classement du Top 14, le Stade toulousain est assuré de se qualifier pour les phases finales du championnat. Mais ces derniers temps, les choses ne vont pas fort pour les hommes d’Ugo Mola. Il faut dire que les nombreuses blessures, dont celle d’Antoine Dupont, n’aident pas les Toulousains, qui se sont inclinés face au Racing 92 ce samedi (35-37). Cette défaite, Ugo Mola a d’ailleurs eu du mal à la digérer. Et il n’a pas manqué de le faire savoir aux coéquipiers de Romain Ntamack.

«Vous avez huit jours pour revenir avec un autre état d'esprit»

« Avec l'engagement qu'on a pris dans la gueule, si on n'en met pas autant a minima... Pas un ballon pris, sept rucks perdus : les gars, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, faire toutes les soirées que vous voulez... Chacun se regarde, vous avez huit jours pour revenir avec un autre état d'esprit. Sinon, on donne le Championnat comme on a donné la Coupe d'Europe. Bonne soirée ! » a lancé Ugo Mola dans un coup de gueule capté par les micros de Canal +.

Le Stade toulousain vers une nouvelle catastrophe ?

Romain Ntamack et ses coéquipiers savent donc à quoi s’en tenir. Ugo Mola attend plus de motivation de ses joueurs pour préparer le match contre Lyon le 1er juin. Déjà éliminé de la Champions Cup par l’UBB, le Stade toulousain ne veut pas voir le Top 14 lui échapper également. À voir maintenant si le message d’Ugo Mola aura été entendu par Romain Ntamack et sa bande.