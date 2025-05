Tragédie en Top 14, l’émotion est palpable

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Castres Olympique pleure la perte tragique de Josaia Raisuqe, décédé dans un accident le 8 mai. Lors de la 24e journée de Top 14, ses coéquipiers lui ont rendu hommage à Bordeaux, en présence de sa famille. Malgré la défaite face à l'UBB, l'esprit d'équipe et le professionnalisme des joueurs ont été salués par l'entraîneur Xavier Sadourny.

Le Castres Olympique est en deuil depuis le décès de Josaia Raisuqe. Le 8 mai dernier, l’ailier fidjien a été victime d’un accident de voiture, percuté par un train à proximité du centre d’entraînement du club tarnais. Samedi, à l’occasion de la 24e journée de Top 14, les coéquipiers de Josaia Raisuqe lui ont rendu un dernier hommage du côté de Bordeaux, où étaient présents les parents du Fidjien. Un moment fort en émotion après un match où le sportif passait au second plan.

Face à la tragédie la famille du rugby est unie 🙏

Emouvant moment de commémoration en l'hommage de Josaia Raisuqe entre le @CastresRugby et l'@UBBrugby 🕯️ pic.twitter.com/oFgFgQlMOC — TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 17, 2025

« Les joueurs font preuve de professionnalisme »

Malgré la défaite des siens contre l’UBB (34-29), Xavier Sadourny s’est dit fier du visage affiché par les joueurs de Castres. « Je l'étais déjà avant le match, et je l'aurais été quoi qu'il arrive, peu importe le score. On s'est entraîné le lendemain du drame, personne n'a jamais râlé, tout le monde s'entraide, alors que la situation n'est pas simple. Les joueurs font preuve de professionnalisme. Forcément, le match et le score récompensent l'investissement, ça nous fait du bien, mais je ne suis pas surpris », a confié l’entraîneur castrais, rapporté par L'Equipe.

« On aurait pu aller chercher le match nul, voire peut-être gagner »

« On a une balle de match, qu'on rate. On aurait pu aller chercher le match nul, voire peut-être gagner. Même si on a été très opportunistes et réalistes dans la première moitié du match, on ne fait pas une assez bonne première période pour pouvoir l'emporter, a enchaîné Xavier Sadourny. Certains joueurs n'avaient pas joué depuis trois semaines ou un mois, on savait qu'on pouvait manquer de rythme. Mais ces joueurs arrivent à avoir des ressources incroyables. Vu la deuxième période qu'on fait, on les a presque fait péter (les Bordelais) ! C'est positif pour nous. Quand on a le ballon, on arrive à mettre ces équipes en danger. La première période a été dure, et en plus on est tombés sur un grand numéro 10 (Matthieu Jalibert), qui marque trois essais un peu tout seul. »