Romain Ntamack, l'incroyable record !

Alexis Brunet

Il y a peu, le Stade Toulousain s’est fait éliminer en demi-finale de Champions Cup, mais les partenaires de Romain Ntamack peuvent toutefois encore remporter le Top 14. Les Toulousains sont déjà qualifiés pour le dernier carré, mais ils doivent encore disputer trois matches de saison régulière. Les hommes d’Ugo Mola ont donc la possibilité de s’emparer d’un incroyable record.

Le Stade Toulousain ne remportera pas une nouvelle Champions Cup. Les partenaires d’Ange Capuozzo étaient proches d’une nouvelle finale, mais ils se sont fait éliminer juste avant par l’UBB, le 4 mai dernier. Une vraie déception pour les hommes d’Ugo Mola, qui peuvent toutefois encore espérer un dénouement heureux en Top 14.

Trois tests avant la demi-finale

Pour ce qui est du Top 14, les coéquipiers de Romain Ntamack sont plutôt bien placés. Le Stade Toulousain est déjà qualifié pour les demi-finales, alors qu’il reste encore trois matches de saison régulière. Les protégés d’Ugo Mola affronteront le Racing 92, Lyon et Perpignan, et ces rencontres serviront à préparer la demi-finale, comme l’a affirmé l'entraîneur assistant des avants Virgile Lacombe en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Il y a différents leviers. À commencer par l'émulation qu'il y a dans ce groupe. Les trois matches qui restent permettront aux joueurs de s'exprimer, aux entraîneurs de les évaluer puis de construire l'équipe de la demi-finale. Tout le monde a quelque chose à jouer de ce côté-là. »

Le Stade Toulousain peut battre un record

Le Stade Toulousain va donc se servir de ces trois derniers matches pour se préparer de la meilleure des façons, mais il peut également battre un record. En effet, les coéquipiers de Romain Ntamack ne sont plus très loin du record de points en saison régulière, qui est détenu par Clermont, et forcément cela peut motiver les joueurs selon Virgil Lacombe. « Ensuite, on n'est plus très loin du record de points marqués lors d'une saison régulière (830 points inscrits par Clermont lors de la saison 2020-2021), on va essayer d'aller chercher ça (Toulouse en est à 778 points après 23 journées). Je n'oublie pas aussi que face au Racing 92, samedi soir, se jouera le challenge de Coubertin (le Trophée Bouscatel-Coubertin, en réalité, qui récompense tous les ans le vainqueur de la double confrontation entre les deux clubs). Habituellement, quand on arrive à le remporter, la saison se termine bien pour nous. On a ça aussi derrière la tête. »