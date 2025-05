Christophe Urios, le coup de foudre inattendu !

Pierrick Levallet

Ce samedi, l’ASM Clermont Auvergne a pris de précieux points contre Perpignan. Grâce à leur victoire (31-13), les hommes de Christophe Urios ne sont plus qu’à une longueur de Castres, cinquième du Top 14. Le coach clermontois a d’ailleurs avoué qu’une certaine alchimie s’était opérée entre son équipe et ses supporters cette saison.

L’ASM Clermont Auvergne a engrangé de précieux points ce samedi après sa victoire contre Perpignan (31-13). À 3 matchs de la fin de saison, les hommes de Christophe Urios ne sont plus qu’à une longueur de Castres, 5e. L’équipe clermontoise va donc faire de son mieux pour terminer la saison de Top 14 le plus haut possible. Christophe Urios a d’ailleurs remarqué qu’une certaine alchimie avait eu lieu entre l’ASM Clermont Auvergne et ses supporters.

«Cette équipe montre du cœur, et les gens se reconnaissent là-dedans»

« C’est le septième [match à guichets fermés] je crois. Donc cela montre aussi que les gens se reconnaissent dans l’équipe. Malgré toutes les critiques que j’entends, notamment sur le jeu, cette équipe montre du cœur, le fait de ne pas lâcher. Et les gens se reconnaissent là-dedans. Donc c’est aussi une première victoire. Après, il faut les embarquer dans le match » a confié Christophe Urios dans des propos rapportés par Midi Olympique.

Clermont court encore après sa qualification pour les phases finales du Top 14

À voir si l’ASM Clermont Auvergne arrivera au moins à tenir sa sixième place de Top 14. Si tel est le cas, l’équipe coachée par Christophe Urios se qualifiera pour les barrages des phases finales du championnat. Si le classement restait inchangé, l’ASM Clermont Auvergne devrait se déplacer sur la pelouse du RC Toulon, 3e. Si les Clermontois parviennent à prendre la 5e position à Castres, ils affronteraient alors Bayonne. Mais il va falloir se méfier de Montpellier, La Rochelle et Pau, qui comptent tous un petit point de moins que Clermont au classement. À suivre...