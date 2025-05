Urios, l’avertissement est lancé !

Malgré le succès convaincant de son équipe de Clermont le week-end dernier face à Perpignan, Christophe Urios n'a pas été très satisfait du visage affiché par ses joueurs. Et le coach auvergnat lance un avertissement très clair à son vestiaire avant le prochain rendez-vous de Clermont en Top 14, contre Castres.

« J'ai trouvé que c'était un match de reprise, on était laborieux par moments, certains secteurs comme la touche étaient moins performants. Il y avait pas mal de maladresses en première période, deux essais refusés, on n'a pas pu imposer ce qu'on voulait imposer. On est plus réalistes en deuxième période. Le dernier essai change pas mal de choses sur le constat. Ce sont des matches tellement compliqués à ce moment-là de la saison », constate Christophe Urios , qui souhaite malgré tout maintenir son groupe sous pression.

« On sait à quoi s'attendre »

« On jouait une équipe qui jouait sa survie, avec une grosse détermination, beaucoup de combat. Il fallait qu'on joue pour l'honneur. Même si on est loin de ce qu'on peut faire, on a gardé le cap et on remplit l'objectif fixé, prendre cinq points, donc le contrat est rempli. Tout va se jouer à un point près donc c'est important de marquer ce dernier essai. Sur le contenu, je ne suis pas inquiet. Je serais inquiet si j'étais douzième. On ne boude pas notre plaisir mais on est conscient qu'il y a encore du travail. Castres la semaine prochaine ? On sait à quoi s'attendre, ils vont être mobilisés. Nous, il faut qu'on s'occupe de nous. On a gagné l'année dernière là-bas. On avait gagné à Montpellier aussi et ce sont les deux derniers déplacements qu'il nous reste. Il faut s'en rappeler. Nous, le top 6, ce n'est pas un rêve, c'est un objectif », poursuit Christophe Urios. Le message est passé pour les joueurs de Clermont...