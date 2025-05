Ntamack - Toulouse : Son départ déjà annoncé !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur emblématique du Stade Toulousain où il évolue depuis l'âge de 5 ans, Romain Ntamack est actuellement engagé jusqu'en 2028 mais ne devrait pas pour autant terminer sa carrière dans la Ville Rose. Le demi d'ouverture a déjà affiché à plusieurs reprises ses envies de départ à l'étranger, et son futur départ de Toulouse ne fait donc pas l'ombre d'un doute.

Dès le mois de mai 2022, dans un entretien accordé à La Dépêche, Romain Ntamack affichait ses envies de départ : « Pour l'instant, je ne me vois pas dans un autre club en France. À la limite à l'étranger, on en a parlé un peu pour une petite expérience après la Coupe du monde. À voir ce qu'on peut faire. Si ce n'est pas faisable, je resterai ici, mais s'il y a une opportunité de tenter une expérience à l'étranger, peut-être », avait confié Ntamack , qui en a récemment remis une couche à ce sujet.

« J'aime bien les États-Unis, l'Australie et le Japon »

En mars dernier, dans les colonnes de L'EQUIPE, le numéro 10 du Stade Toulousain affichait un discours similaire quant à son avenir : « Signer dans un autre club ? En France, non. Mais à l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches », lâchait Romain Ntamack. Reste donc à savoir quel sera son futur point de chute à l'étranger, et surtout à quel moment le joueur du XV de France se décidera à franchir le pas.