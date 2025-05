Antoine Dupont, l’énorme projet à l’étranger

Axel Cornic

Après avoir tout gagné en France, Antoine Dupont se lance à la conquête de l’étranger, avec une arrivée dans la Major League Rugby. Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain est devenu actionnaire minoritaire du Rugby Football Club Los Angeles, ce qui n’a pas manqué de faire parler ces derniers jours.

On n’arrête plus Antoine Dupont, qui multiplie les projets très loin du rugby. Actuellement blessé à un genou, le demi de mêlée a notamment fait une apparition sur le tapis rouge du Festival de Cannes et a décidé d’investir dans le rugby... mais à l’étranger. Car depuis peu, il est l’un des actionnaires minoritaires du Rugby Football Club Los Angeles, qui dispute la MLR.

« C'est un gars qui réfléchit beaucoup au jeu » Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en Californie on est très heureux de son arrivée ! « Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que c'est un gars qui réfléchit beaucoup au jeu. Pas seulement d'un point de vue tactique, mais il est aussi très curieux et très intelligent » a expliqué Pete Sickle, CEO et fondateur du Rugby Football Club Los Angeles. « On l'a vu sur le terrain. Il n'a pas seulement des qualités techniques, il a aussi la capacité de voir les choses et d'exploiter les espaces là où d'autres ne voient pas d'opportunité ».