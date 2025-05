Surprise, une star du XV de France déjà de retour ?

Le XV de France a notamment été secoué par la grave blessure d’Antoine Dupont, mais d’autres internationaux ont également rejoint l’infirmerie ces dernières semaines. C’est le cas du talonneur toulousain Peato Mauvaka, mais également de Damien Penaud, dont la présence pour la finale de la Champions Cup est toujours incertaine.

Mais toutes les stars seront-elles bien là ? Car la rencontre face au Stade Toulousain a laissé des traces et il y a eu beaucoup d’inquiétude autour de Damian Penaud . Ce dernier n’a pas joué depuis la demi-finale de la Champions Cup , mais il devrait normalement être bien présent pour la finale dans quelques jours. « Damian sera en forme pour la finale, on le couve » a déclaré le deuxième-ligne bordelo-bèglais Adam Coleman , lors d’un entretien accordé au site de l’ Investec Champions Cup .

Penaud sera là en finale !

La réponse finale est arrivée en conférence de presse, avec la confirmation de Yannick Bru. « Est-ce que Damian sera présente ? Oui » a confié le manager de l’UBB, avant de parler du reste de son groupe. « Je les sens concentrés, heureux d'être là et certainement pas accablés par la pression ou l'enjeu. C'est comme on a toujours été dans chaque match important de Champions Cup qu'on a préparé cette année. Je ne sens pas de stress, il y a cette excitation, ces sourires et cette envie de déconner (...) Le club est sur le bon chemin. Tout le groupe reste convaincu qu'on peut aussi prendre une grosse claque dans la figure, qu'on n'est pas à l'abri, donc on n'a pas le loisir d'être trop confiants ».