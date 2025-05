Le Top 14 secoué par une tragédie, le message poignant

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Castres olympique est en deuil. Son joueur, Josaia Raisuqe, est décédé tragiquement le 8 mai dernier à l’âge de 30 ans. Le match face à l’UBB samedi dernier est donc passé au second plan. Avant le coup d’envoi, un hommage a été organisé par le club girondin. Une initiative qui a touché Pierre-Yves Revol, le président du CO.

Le Top 14 a été touché par un terrible drame. Alors qu’il se rendait à l’entraînement le 8 mai dernier, Josaia Raisuqe a été victime d’un accident qui lui a coûté la vie. 30 ans, un âge où l’on devrait pas mourir. Alors le choc et le chagrin étaient immense chez la formation castrais qui a, tant bien que mal, tenté d’exister face à l’ Union Bordeaux-Bègles samedi soir. Le CO s’est incliné face au finaliste de la Champions Cup. Après la rencontre, les pensées étaient dirigées vers Raisuqe et sa famille, présents à Bordeaux.

Castres remercie Bordeaux

Président du Castres Olympiques, Pierre-Yves Revol a tenu à remercier ses homologues girondins pour leur soutien. « Il y a vraiment eu de la sincérité dans leur démarche et on a tous été très touchés par cela. Tout le monde au club est très reconnaissant envers l’Union Bordeaux-Bègles, le président Laurent Marti, le manager Yannick Bru ainsi que les joueurs et le public. Pour ce qu’ils ont fait avant la rencontre et après, on les remercie. Leur accueil et leurs gestes ont fait beaucoup de bien à de nombreuses personnes.» a-t-il confié.