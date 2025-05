Ntamack, le grand changement est annoncé !

En l’absence d’un Antoine Dupont gravement blessé au genou, le Stade Toulousain a du se reposer sur les autres stars de son effectif, comme Romain Ntamack. Mais l’ouvreur international va aussi devoir passer par la case opération, une fois la saison actuelle terminée.

C’est une très très longue saison qui va terminer. Entre Top 14 , Champions Cup et match en sélection, les rugbymen doivent attendre avec impatience le mois de juin, ou même de juillet pour les chanceux qui atteindront la finale du Championnat. Et pour certains il semble être grand temps d’arrêter…

« Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou »

C’est le cas de Romain Ntamack, qui depuis la fin du 6 Nations 2025 a dû composer avec une commotion cérébrale, mais surtout quelques pépins au genou. Et cela va le pousser à se faire opérer cet été, comme il l’avait déjà annoncé en mars dernier. « Parfois, je sens que ça bloque derrière le genou, que ça ne coulisse pas aussi bien que je le voudrais. Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine. Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question » avait confié l’ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France, auprès de L’Équipe.