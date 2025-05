Dupont - Ntamack : Une leçon historique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Toulousain d'Antoine Dupont et Romain Ntamack n'avait pas fait dans la dentelle en finale de Top 14 la saison dernière pour écraser l'UBB (59-3). Et le club girondin, qui s'apprête peut-être à remporter le premier titre européen de son histoire samedi contre Northampton, va pouvoir se nourrir de ce gros revers pour rectifier le tir.

Souvenez-vous, le Stade Toulousain n'avait pas fait de détail pour écraser l'UBB le 28 juin dernier en finale de Top 14, au stade Vélodrome (59-3). Un match au cours duquel Antoine Dupont et Romain Ntamack, les deux maitres à jouer du club de la Ville Rose, n'ont donc laissé aucune chance à leur adversaire. Et l'UBB espère forcément que l'issue sera différente samedi en finale de la Coupe des Champions, contre Northampton.

« Cette défaite a nourri la saison de l'UBB » D'ailleurs, comme l'indique le journaliste de L'EQUIPE Aurélien Bouisset dans un chat avec les internautes, ce gros revers concédé par l'UBB contre Toulouse en juin dernier devrait servir de leçon : « Ce qui est certain, c'est que la défaite contre Toulouse en finale de Top 14 l'été dernier a nourri la saison de l'UBB. D'abord parce qu'elle a tenté de ne pas reproduire les erreurs qui avaient amené les Bordelais à se présenter rôtis physiquement à Marseille. Ensuite parce qu'ils appréhendent mieux l'environnement particulier d'une finale, sa pression médiatique ou populaire. Ils disent qu'ils ont appris de ce match et de la saison dernière, se sentent plus forts cette saison, mais ils savent aussi qu'une défaite peut arriver samedi », explique-t-il.