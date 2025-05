XV de France : C’est annoncé, Ntamack remplacé par le «meilleur»

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Souvent gêné par la présence de Romain Ntamack puisqu'il occupe le même poste que lui au XV de France, Matthieu Jalibert fait beaucoup parler de lui en ce moment. En effet, il est l'un des principaux artisans de la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup et il pourrait finir par menacer sérieusement Ntamack, actuellement éloigné des terrains.

Jalibert au sommet ?

En permettant à son équipe de s'illustrer en Champions Cup pour la première fois de son histoire, Matthieu Jalibert est au centre des discussions. « C’est un premier objectif d’atteint, pas un aboutissement. Si on gagne un titre puis qu’on fait "pschitt" ensuite, ça ne sert à rien. J’espère qu’on va se remettre en ordre de marche pour aller chercher d’autres trophées. Je crois que le premier est le plus difficile à aller chercher, mais cela ne veut pas dire que les autres seront faciles à remporter. (rires) Je préfère être champion de France mais j’ai découvert la Champions Cup sous un autre angle. Je comprends mieux pourquoi certaines personnes l’adorent. Elle est magique car internationale, et je crois que sans Yannick (Bru), on ne l’aurait pas gagnée. On a des mecs incroyables. Maxime Lucu est incroyable et puis aujourd’hui, il n’y a pas un meilleur demi d’ouverture dans le monde que Matthieu Jalibert » confie Laurent Marti à Midi Olympique.